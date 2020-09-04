Влашич: трансфер - это всегда вариант, я ожидаю этого в ближайшем будущем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич допустил, что его трансфер может случиться в ближайшем будущем.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
- Всегда есть слухи о переходе в другой клуб, что-то в них правда, что-то нет, и я удивляюсь, когда что-то читаю. Трансфер - это всегда вариант, скажем так, я ожидаю этого в ближайшем будущем. Конечно, я хочу прогрессировать, но на данный момент контракт связывает меня с ЦСКА, - цитирует Влашича Gol.hr.

Ранее сообщалось, что хорвата хотят приобрести "Наполи" и "Барселона". Однако итальянский клуб уже отказался от сделки, а каталонцев пугает сумма выкупа Влашича - 35 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник в составе ЦСКА провел 4 матча и забил 3 мяча.

В следующем туре красно-синие встретятся со "Спартаком". Игра пройдет в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги после перерыва на матчи сборных. На данный момент "Спартак" занимает первую строчку в чемпионате России с 14 очками. ЦСКА расположился на 5 месте с 10 очками.

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Теги: Влашич ЦСКА Российские трансферы
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