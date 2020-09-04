Сообщается, что москвичи предложили за хавбека более 8 млн евро, "Ривер Плейт" принял предложение и готов отпустить Хорхе в Россию.
Напомним, ЦСКА подписал форварда "Херенвена" Чидеру Эджуке за 12 миллионов евро, после этого сообщалось, что трансфер Карраскаля отклонен.
Ранее была информация, что московский клуб был готов заплатить за Карраскаля более 7 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Карраскаль в составе "Ривер Плейт" провел 8 матчей и забил 2 мяча. Хорхе также за свою карьеру играл за "Карпаты", "Севилью" и "Мильонариосу".
Источник: TNT Sports
"Ривер Плейт" готов продать Карраскаля в ЦСКА
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль снова стал объектом интересов московского ЦСКА.
Фото: clarin.com
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