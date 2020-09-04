- Замена не рассматривалась. В таком сложном матче систему поменять было бы неправильно. И капитан должен быть на поле, – цитирует Черчесова РИА Новости.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет на 48-й минуте открыл Дзюба с пенальти. На 69-й минуте Караваев удвоил преимущество. Сербы смогли отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Митрович. Спустя 3 минуты Дзюба оформил дубль.
Сборная России следующий матч проведет против Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в Будапеште.
Черчесов рассказал, почему не заменил Дзюбу в матче с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не стал заменять форварда и капитана команды Артема Дзюбу.
Фото: РФС
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