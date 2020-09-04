- Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для чемпионата мира это будет очень важно, - цитирует Дзюбу Матч ТВ.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет на 48-й минуте открыл Дзюба с пенальти. На 69-й минуте Караваев удвоил преимущество. Сербы смогли отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Митрович. Спустя 3 минуты Дзюба оформил дубль.
Сборная России следующий матч проведет против Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в Будапеште.
Дзюба: Россия хочет выиграть группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы в матче с Сербией.
Фото: УЕФА
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