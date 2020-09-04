Сообщается, что 32-летний игрок имеет предложение от "Фенербахче", но он ожидает оффер от красно-белых.
В минувшем сезоне Перотти сыграл за "Рому" 26 матчей, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Источник: Il Messaggero
Хавбек "Ромы" Перотти может перейти в "Спартак"
Полузащитник "Ромы" Диего Перотти может переехать в Россию и присоединиться к "Спартаку".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!