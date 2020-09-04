Хавбек "Ромы" Перотти может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Ромы" Диего Перотти может переехать в Россию и присоединиться к " Спартаку ".

Фото: Getty Images

Сообщается, что 32-летний игрок имеет предложение от "Фенербахче", но он ожидает оффер от красно-белых.



В минувшем сезоне Перотти сыграл за "Рому" 26 матчей, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2021 года.



Источник: Il Messaggero