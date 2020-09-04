Как сообщает пресс-служба РФС, теперь московский клуб может заявлять новичков.
Напомним, РФС наложил запрет на регистрацию новичков за долги "Динамо" перед бывшим футболистом клуба Николаем Обольским.
Бело-голубые в нынешнем сезное набрали 11 очков в 6 турах и занимают 4-е место в турнирной таблице.
С "Динамо" снят запрет на регистрацию новых игроков
С "Динамо" снят запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!