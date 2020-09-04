Красноярский клуб сыграет в одной группе с "Родиной" и "Спартаком".
"Отличная жеребьевка! Будем принимать "Спартак" дома. Для Красноярска этот матч станет событием. Естественно, что против красно-белых выставим боевой состав, о другом не может быть и речи", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".
Напомним, 1-й тур пройдет 16-17 сентября, 2-тур - 30-1 октября, а 3-й тур пройдет 21-22 октября.
"Енисей" в нынешнем сезоне ФНЛ в 6 турах набрал 13 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Тарханов: против "Спартака" выставим боевой состав, о другом не может быть и речи
Наставник "Енисея" Александр Тарханов высказался об итогах жеребьевки элитного раунда Кубка России.
Фото: © РИА Новости
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