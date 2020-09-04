"У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Ну просто я обожаю его. Я за "Тоттенхэм" начал болеть из-за него", - приводит слова Мутко "Матч премьер".
Напомним, Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2009 год и с 2015 по 2017 год.
Моуринью работает в "Тоттенхэме" с осени 2019 года. Ранее он возглавлял "Порту", "Интер", "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Мутко: обожаю Моуринью, мечтал пригласить его в сборную России
Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал, что хотел пригласить португальского тренера Жозе Моуринью в сборную России.
Фото: © Global Look Press
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