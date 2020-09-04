Шунин: защищать ворота сборной своей страны - это кайф

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На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокои?но, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборнои? своеи? страны — это каи?ф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам! ??? ? Уже через пару днеи? Венгрия — все мысли о неи?. Нам нужен результат.
Поединок завершился победой команды Станислава Черчесова со счетом 3:1.
Следующий матч в Лиге Наций сборная России проведет на выезде против Венгрии 6 сентября. Поединок состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" и начнется в 19:00 мск.