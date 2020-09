Шунин: защищать ворота сборной своей страны - это кайф

View this post on Instagram

На тренировке перед матчем Гинтарас сказал: «Готовься спокои?но, получи сегодня удовольствие». Защищать ворота сборнои? своеи? страны — это каи?ф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам! ??? ? Уже через пару днеи? Венгрия — все мысли о неи?. Нам нужен результат.