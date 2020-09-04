"По Барриосу к нам в клуб ни одного предложения не поступало", - заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что Барриос получил предложение от "Брайтона".
В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 5 встречах.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Зенита": по Барриосу ни одного предложения не поступало
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о возможном уходе полузащитника команды Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"
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