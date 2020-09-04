Молодежная сборная России благодаря голам Глушенкова и Дивеева обыграла Болгарию

В следующем матче молодежная сборная сыграет против сборной Польши. Встреча пройдет 8 сентября.
Молодежный чемпионат Европы-2021
1 тур
Россия - Болгария 2:0
Голы: Глушенков, 1, Дивеев, 65
1 тур
Россия - Болгария 2:0
Голы: Глушенков, 1, Дивеев, 65
Россия: Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Рассказов, Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Обляков, Умяров (Глебов, 78), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62)
Болгария: Наумов, Томбак (Чандаров, 66), Христов, Антов, Христов, Найденов, Лясков, Юруков (Стефанов, 84), Иванов (Илиев, 78), Крастев, Йорданов (Димитров, 66)
Предупреждения: Йорданов, 59, Глушенков, 63