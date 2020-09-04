Молодежная сборная России благодаря голам Глушенкова и Дивеева обыграла Болгарию

Молодежная сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 одержала победу над Болгарией.
Фото: РФС
Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет на 1-й минуте открыл нападающий "Спартака" Максим Глушенков. На 62-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил второй гол в матче.

В следующем матче молодежная сборная сыграет против сборной Польши. Встреча пройдет 8 сентября.

Молодежный чемпионат Европы-2021

1 тур

Россия - Болгария 2:0

Голы: Глушенков, 1, Дивеев, 65



Россия: Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Рассказов, Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Обляков, Умяров (Глебов, 78), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62)

Болгария: Наумов, Томбак (Чандаров, 66), Христов, Антов, Христов, Найденов, Лясков, Юруков (Стефанов, 84), Иванов (Илиев, 78), Крастев, Йорданов (Димитров, 66)

Предупреждения: Йорданов, 59, Глушенков, 63

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Теги: Молодежная сборная России
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