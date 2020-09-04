"Команда хорошо прибавляла и в концовке предыдущего сезона. И мы всегда отмечали это, говоря, что нужно время. Никаких тайн тут нет: просто мы продолжали работать. И будем продолжать дальше, ведь на данный момент мы еще ничего не добились", - сказал Тедеско.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после шести туров.
В следующем матче подопечные Тедеско сыграю с ЦСКА. Поединок пройдет 12 сентября.
Источник: "СЭ"
Тедеско заявил, что "Спартак" на данный момент еще ничего не добился
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги старта нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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