Глушенков - о матче с Болгарией: настраивались как на финал

Полузащитник молодежной сборной России Максим Глушенков подвел итог отборочного матча Евро-2021 с Болгарией.

Фото: РФС

"Игра была тяжелой, болгары - хороший соперник. Мы настраивались как на финал. Сейчас у нас ещё следующий матч - тоже финал. Нужно занимать первое место в группе и выходить на Евро", - сказал Глушенков.



Поединок завершился победой российской команды со счетом 2:0. Мячи в этой встрече забили Максим Глушенков и Игорь Дивеев.



В следующем матче молодежная сборная сыграет против сборной Польши. Встреча пройдет 8 сентября.



Источник: РФС