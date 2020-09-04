"Игра была тяжелой, болгары - хороший соперник. Мы настраивались как на финал. Сейчас у нас ещё следующий матч - тоже финал. Нужно занимать первое место в группе и выходить на Евро", - сказал Глушенков.
Поединок завершился победой российской команды со счетом 2:0. Мячи в этой встрече забили Максим Глушенков и Игорь Дивеев.
В следующем матче молодежная сборная сыграет против сборной Польши. Встреча пройдет 8 сентября.
Источник: РФС
Глушенков - о матче с Болгарией: настраивались как на финал
Полузащитник молодежной сборной России Максим Глушенков подвел итог отборочного матча Евро-2021 с Болгарией.
Фото: РФС
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