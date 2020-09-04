"Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы", - сказал Евсеев клубной пресс-службе.
В групповом турнире Кубка России "Уфа" сыграет "Чертаново" и "Ленинградцем".
В текущем сезоне РПЛ подопечные Вадима Евсеева занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков после шести туров.
Евсеев заявил, что запутался в новом формате Кубка России
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о задачах в Кубке России.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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