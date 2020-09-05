"Считаю, что профессия тренера и его вклад в результат переоценивается. Если команда выигрывает или проигрывает, сразу говорят о тренере. Однако не все так просто.
На успешность влияет множество факторов, коллаборация всего в клубе и вокруг него: болельщиков, президента, спортивного директора, атмосферы в коллективе, соперника, от судей, в конце концов", - сказал Тедеско.
Напомним, что Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам минувшего месяца.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Тедеско: профессия тренера и его вклад в результат переоценивается
Наставник "Спартака" Доменико Тендеско поделился своим мнением о роли тренера в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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