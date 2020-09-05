"Главное - результат. Есть победа, из-за этого не так чувствуется усталость. Прилетели в Будапешт с хорошими эмоциями, поэтому всё хорошо.
Таймы получились разными, но в целом мы контролировали игру. Во втором тайме выбегали в контратаки и забили хорошие голы. Не без ошибок у соперника, конечно. Важно было выиграть, мы давно не собирались", - сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной.
Сборная России обыграла Сербию со счетом 3:1.
Следующий матч Россия сыграет на выезде с Венгрией 6 сентября. Начало - в 19:00 мск.
Джикия: важно было выиграть у Сербии
Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итог матча Лиги Наций с Сербией.
Фото: Getty Images
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