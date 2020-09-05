Тедеско: нам в команде не нужны недовольные

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценили перспективы полузащитника команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
"Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока - считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Как и всем молодым футболистам. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные", - сказал Тедеско.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Глушенков в составе "Спартака" провел 5 матчей.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице после шести туров.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Глушенков Тедеско
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