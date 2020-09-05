"Всё началось в 2005 году. Когда мы проиграли Португалии в 2004 году со счетом 1:7, меня пригласил Владимир Владимирович и спросил: "Что это было?" Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть", - цитирует Мутко "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат мира-2018 прошел в России. Турнир прошел в 11 городах страны на 12 стадионах. Сборная России дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии.
Мутко в настоящее время работает заместителем председателя правительства России по вопросам строительcтвa и peгиoнальнoгo рaзвития.
Мутко: когда мы проиграли Португалии со счетом 1:7, Путин меня пригласил и спросил: "Что это было?"
Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, когда появилась идея провести домашний чемпионат мира.
Фото: ТАСС
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