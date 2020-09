"Уфа" во время паузы в чемпионате 3 дня будет тренироваться в Аше

View this post on Instagram

Вернулись в Ашу, где готовились к финальной части прошлого сезона. Проведем здесь 3 дня. Поработаем в двухразовом режиме, чтобы улучшить физическое состояние игроков. Сделав акцент на силовые тренировки. В понедельник вечером завершим мини-сбор матчем с "Ашой", которая играет в ЛФЛ. Погода отменная, сбор короткий, поэтому настроение у всех отличное. Считаю, сентябрь идеален для тренировок: ни жарко, не холодно. И поле в идеальном состоянии. Есть задача подвести команду к единому состоянию, сейчас как раз наш лазарет пустеет, все должны вернуться в строй. Отработали уже сегодня одну тренировку, сейчас отдохнем и пойдем на вторую. Сейчас нас ждет отрезок сезона, когда многое будет зависеть от формы игроков. К 4 матчам РПЛ добавился еще и Кубок. Поэтому пощады на тренировках в Аше не будет. Но в разумных пределах. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев