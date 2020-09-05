"Не то, чтобы он мне прям нравился и я кайфую от его игры. Не сказал бы, что Соболев ярко играет. Он как будто чуть-чуть оловянный, но порой так сложится и пробьет! Пускай он корявенький такой, но для форварда главное забивать. Если вспомнить Крауча, я когда-то думал: как он вообще в футбол играет? Но когда начал с ним тренироваться, понял, что он просто великий. Соболев мне чем-то напоминает Крауча", - приводит слова Павлюченко Sport24.ru.
Соболев перешел в "Спартак" зимой 2020 года из "Крыльев Советов" на правах аренды. По окончании сезона московский клуб выкупил права на 23-летнего футболиста и подписал с ним долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне Соболев провел 6 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, Павлюченко выступал вместе с Питером Краучем с лондонском "Тоттенхэме".
"Спартак" в текущем сезоне в 6 турах набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице.
Павлюченко: Соболев мне чем-то напоминает Крауча. Он корявенький такой, но для форварда главное забивать
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: Известия
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