Себастьен Тилль присоединился к "Тамбову"

View this post on Instagram

Состав #фктамбов пополнил люксембургскии? полузащитник Себастиен Тилль. ??? Футболист перешел в нашу команду на правах годичнои? аренды из клуба @fc_progres_niederkorn_official. Отметим, что ранее за этот клуб выступал нападающии? Александр Карапетян. Добро пожаловать в «Тамбов», Себастиен! Welcome, @cba.t ! ? Карьера игрока ?? Себастиен Тилль родился 29-го декабря 1993 года в самои? настоящеи? футбольнои? семье. Его отец был игроком национальнои? сборнои? Люксембурга и провел более двух сотен матчеи? за различные клубы национального дивизиона. В футбол играла и мать Тилля, закончив карьеру в возрасте 43-х лет. Себастиен на данныи? момент весь свои? футбольныи? путь провел в чемпионате Люксембурга. С 2009-го по 2012-и? год он выступал за клуб «Петанж» (46 матчеи?, 9 голов). С 2012-го года защищал цвета «Прогресса» из Нидеркорна. Вместе с «пчелами» выиграл несколько медалеи? внутреннего первенства, дебютировал в Еврокубках, стал капитаном клуба. 5-го сентября 2015 года дебютировал за сборную Люксембурга, выи?дя на замену в матче отборочного раунда чемпионата Европы против Македонии. В этои? же игре Тилль своим голом в компенсированное время принес команде победу – 1:0. С тех пор в его активе еще восемь международных матчеи?. Всего в чемпионате и Кубке Люксембурга Тилль провел 254 матча, забил 54 гола и отдал 56 голевых передач. В Лиге Европы на его счету 17 матчеи? и 2 гола, один из которых, в ворота «Глазго Реи?нджерс», принес «Прогрессу» историческую победу и проход в следующую стадию квалификации. С сентября 2020-го года – игрок футбольного клуба «Тамбов». Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скореи?шеи? адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошеи? игрои?, результативными деи?ствиями и победами. #СебастиенТилль