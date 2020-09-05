Себастьен Тилль присоединился к "Тамбову"

Пресс-служба "Тамбова" сообщила, что к команде присоединился полузащитник "Прогресса" Себастьен Тилль.Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.За "Прогресс" 26-летний хавбек провел 225 матчей и забил 48 голов.