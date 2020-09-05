Себастьен Тилль присоединился к "Тамбову"

Пресс-служба "Тамбова" сообщила, что к команде присоединился полузащитник "Прогресса" Себастьен Тилль.

Футболист будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

View this post on Instagram

Состав #фктамбов пополнил люксембургскии? полузащитник Себастиен Тилль. ??? Футболист перешел в нашу команду на правах годичнои? аренды из клуба @fc_progres_niederkorn_official. Отметим, что ранее за этот клуб выступал нападающии? Александр Карапетян. Добро пожаловать в «Тамбов», Себастиен! Welcome, @cba.t ! ? Карьера игрока ?? Себастиен Тилль родился 29-го декабря 1993 года в самои? настоящеи? футбольнои? семье. Его отец был игроком национальнои? сборнои? Люксембурга и провел более двух сотен матчеи? за различные клубы национального дивизиона. В футбол играла и мать Тилля, закончив карьеру в возрасте 43-х лет. Себастиен на данныи? момент весь свои? футбольныи? путь провел в чемпионате Люксембурга. С 2009-го по 2012-и? год он выступал за клуб «Петанж» (46 матчеи?, 9 голов). С 2012-го года защищал цвета «Прогресса» из Нидеркорна. Вместе с «пчелами» выиграл несколько медалеи? внутреннего первенства, дебютировал в Еврокубках, стал капитаном клуба. 5-го сентября 2015 года дебютировал за сборную Люксембурга, выи?дя на замену в матче отборочного раунда чемпионата Европы против Македонии. В этои? же игре Тилль своим голом в компенсированное время принес команде победу – 1:0. С тех пор в его активе еще восемь международных матчеи?. Всего в чемпионате и Кубке Люксембурга Тилль провел 254 матча, забил 54 гола и отдал 56 голевых передач. В Лиге Европы на его счету 17 матчеи? и 2 гола, один из которых, в ворота «Глазго Реи?нджерс», принес «Прогрессу» историческую победу и проход в следующую стадию квалификации. С сентября 2020-го года – игрок футбольного клуба «Тамбов». Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скореи?шеи? адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошеи? игрои?, результативными деи?ствиями и победами. #СебастиенТилль

A post shared by ПФК «Тамбов» (@pfctambov) on



За "Прогресс" 26-летний хавбек провел 225 матчей и забил 48 голов.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Мостовой: теперь Влашичу надо доказывать, что в сборной Хорватии он лучший футболист
Себастьен Тилль присоединился к "Тамбову"
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Мартинес близок к переходу в "Атлетик"
Павлюченко: Соболев мне чем-то напоминает Крауча. Он корявенький такой, но для форварда главное забивать
Матч ФНЛ "Динамо-Брянск" – "Спартак-2" отменен из-за коронавируса 1
"Уфа" во время паузы в чемпионате 3 дня будет тренироваться в Аше
"Эвертон" объявил о переходе Аллана
Месси с понедельника приступит к тренировкам с "Барселоной"
Мутко: когда мы проиграли Португалии со счетом 1:7, Путин меня пригласил и спросил: "Что это было?" 4
Мутко не исключает, что может вернуться в футбол 5
Тедеско заявил, что Гулиев может вернуться в основу "Спартака" 2
Источник: травма Зайнутдинова оказалась несерьезной
Тедеско: нам в команде не нужны недовольные 11
Сборная России прошла тестирование на COVID-19 перед матчем с Венгрией. Все результаты отрицательные
Источник: бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел в "Истанбул"
Джикия: важно было выиграть у Сербии
Тедеско: профессия тренера и его вклад в результат переоценивается 2
Матч Чехия - Шотландия не состоится из-за коронавируса у чешских футболистов 1
Тедеско: отслеживаем состояние Кокорина ежедневно 3
"Торпедо" на выезде обыграло "СКА-Хабаровск", проигрывая по ходу матча 0:2
Умяров: готовимся побеждать Польшу и выходить на Евро
Евсеев заявил, что запутался в новом формате Кубка России 2
Глушенков - о матче с Болгарией: настраивались как на финал
Тедеско заявил, что "Спартак" на данный момент еще ничего не добился 5
"Арсенал" снова арендовал Себальоса
Так чего Месси добивался от «Барселоны»? Говорит, Бартомеу его обманул 3
Кокорин провел тренировку без ограничений 1
Джикия: немного изучали сборную Венгрии, но детальный разбор впереди
Бывший игрок "Сочи" Рами перешел в "Боавишту" 1
Все новости