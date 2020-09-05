"Караваева до Цорна отказались брать. Мы предлагали, а "Спартак" сразу обозначил, что не их уровень, и отстаньте", - написал Сафонов в твиттере.
В нынешнем сезоне Караваев провел 7 матчей и сделал 2 голевые передачи.
В матче 1-го тура Лиги наций против Сербии 25-летний защитник отметился забитым мячом.
Агент Сафонов: "Спартак" сразу обозначил, что Караваев не их уровень
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что "Спартак" в 2019 году отказался подписывать защитника Вячеслава Караваева, который сейчас выступает за "Зенит".
Фото: © РИА Новости
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