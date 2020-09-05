"Это эмоции. Мы дружим давно, я считаю, что Федун по-своему любит "Спартак", все вкладывает в него. Но мне кажется, надо более ясно выражать, что ты хочешь. Я ему всегда говорил, что "Спартак" - особый клуб, как и "Зенит", - цитирует Мутко "Матч ТВ".
Напомним, в рамках 1-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле принимал "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2, оба гола гости забили с пенальти. По окончании встречи Федун раскритиковал главного судью матча Василия Казарцева и заявил о готовности сняться с РПЛ. Позже Казарцева отстранили от судейства.
После 6 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Мутко: я Федуну всегда говорил, что "Спартак" - особый клуб, как и "Зенит"
Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии с чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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