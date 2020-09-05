По сведениям источника, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков.
Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.
В текущем сезоне РПЛ Жиго сыграл в шести матчах, забил гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.
Источник: L’Equipe
Руководство "Лиона" одобрило покупку Жиго
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго может перейти в "Лион".
Фото: ФК "Спартак"
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