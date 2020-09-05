Руководство "Лиона" одобрило покупку Жиго

Защитник " Спартака " Самуэль Жиго может перейти в "Лион".

Фото: ФК "Спартак"

По сведениям источника, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков.



Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.



В текущем сезоне РПЛ Жиго сыграл в шести матчах, забил гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро.



Источник: L’Equipe