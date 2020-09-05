Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян дебютировал в сборной Армении.

28-летний футболист, который также имеет российское гражданство, недавно согласился выступать за сборную Армении. Футболист вышел на поле в матче Лиги Наций с Северной Македонией (2:1) и провёл на поле первый тайм.