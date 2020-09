Байрамян дебютировал в сборной Армении

View this post on Instagram

?? Хорен Байрамян дебютировал за сборную Армении??? ??? Полузащитник нашего клуба провел первый матч за основную сборную в своей карьере. Хорен Байрамян вышел в стартовом составе на матч Лиги наций УЕФА между Арменией и Северной Македонией, который прошёл в Скопье. Победили хозяева поля со счетом 2:1. Полузащитник нашей команды провел на поле первый тайм..??? ??? ?? Глебов и Норманн также сыграли вчера за свои сборные ??? ??? Данил Глебов вышел на замену в матче молодежной сборной России против сверстников из Болгарии на 78-й минуте. Встреча завершилась победой России со счетом 2:0.??? ??? Команде Матиаса Норманна противостояла сборная Австрии. Полузащитник нашего клуба вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру. Норвегия уступила со счетом 1:2.