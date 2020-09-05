Цорн считает, что ему удалось в прошлом сезоне полностью поменять структуру команды. Также он считает, что его команда улучшили финансовое положение клуба в момент коронавируса.
Первое место команды? Я бы сказал, что этот результат, с четырьмя победами и двумя ничьими в шести матчах, также является результатом отличной работы, которую мы проделали в последние месяцы. Я, конечно, надеюсь, что мой "Спартак" сможет оставаться на вершине турнирной таблицы в течение всего сезона и сделает так, чтобы болельщики гордились им, — цитирует Цорна Tuttomercatoweb.
Цорн сообщил, что в августе провёл время с семьей в Германии, поэтому не следил за "Спартаком". Также функционер добавил, что продолжит карьеру в должности спортивного менеджера, но пока не знает, где конкретно.
Напомним, функционер был генеральным директором "Спартак Москва" с лета 2019 по лето 2020 год. Затем руководство клуба решило освободить его от должности, а на его место пришёл Шамиль Газизов из "Уфы".
Цорн хочет, чтобы его "Спартак" был на вершине таблицы весь сезон
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался об успехах команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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