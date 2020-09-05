— Надеюсь, что однажды я смогу стать тренером "Зенита". В любом случае, я уже спросил у Сергея Семака, могу ли я побыть с ним и командой в течение нескольких недель, чтобы повысить свой уровень знаний о тренерстве. Он ответил, что без проблем, — цитирует тренера La Capitale.
35-летний Ломбертс был футболистом "Зенита" с 2007 по 2017 год. В составе питерского клуба бельгиец провёл 290 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач. Также футболист заработал 36 желтые и две красные карточки.
Во время игры за "Зенит" Ломбертс выиграл четыре чемпионата, два кубка, четыре суперкубка России. Также на его счету кубок и суперкубок УЕФА.
Ломбертс хочет стать тренером "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Николас Ломбертс хочет в будущем стать тренером питерского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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