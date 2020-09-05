— Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет, — заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Также Аршавин считает, что до появления Кокорина в сборной ещё очень далеко из-за истории, которая произошла с футболистом в кафе в октябре 2018 года.
Кокорин в нынешнем сезоне не успел дебютировать за "Спартак". Игрок восстанавливается от травмы.
Аршавин считает, что Кокорин — самый сильный нападающий России
Футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался о нападающем "Спартака" Александре Кокорине
Фото: ФК "Спартак"
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