— Уход Бустоса весьма вероятен, есть четыре или пять клубов, которые проявляют к нему большой интерес. Им интересовались из России, Германии, Испании, Португалии, — рассказал президент в интервью TyC Sports.
Ранее стало известно, что в услугах форварда заинтересован российский клуб "Краснодар". Команда Сергея Галицкого, по версии, предлагала за 22-летнего игрока семь миллионов евро.
В текущем сезоне Бустос забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи в 21 матче.
Президент "Тальереса": Бустосом интересуются клубы России, Германии, Испании и Португалии
Президент аргентинского клуба "Тальерес" Андрес Фасси подтвердил, что Науэль Бустос может покинуть команду.
Фото: Getty Images
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