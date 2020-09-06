"Мы готовы взять Резиуана, у нас вообще все готово. Спросите у него самого, что там с переходом. Я не знаю. Со "Спартаком" мы уже договорились, ждем ответа Резиуан. Не знаю, что будет дальше, но пока тишина", - передает слова Иванова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году. В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел на поле 3 минуты. Контракт Мирзова с "красно-белыми" рассчитан до 2022 года.
Мирзов не хочет переходить в "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказала о переговорах по возможному переходу полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
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