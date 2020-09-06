Дивеев получил травму в расположении молодежной сборной России

Как сообщается в твиттере армейского клуба, в ближайшее время Дивеев пройдет дополнительное обследование.
Защитник #ЦСКА Игорь Дивеев травмировал правое бедро в расположении молодежной сборной России. Его ждёт дополнительное обследование https://t.co/atcK280N5t— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 6, 2020
? @rfsruofficial pic.twitter.com/EjXEo09OCm
Молодежка в 7-м туре отборочного турнира Евро-2021 обыграла Болгарию со счетом 2:0, Дивеев отметился забитым мячом.
В нынешнем сезоне на счету защитника 6 игр и 1 ассист.