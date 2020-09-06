"Уходить из "Химок" было тяжело. Никогда ни у кого не просил денег в футболе, но в "Химках" после ноября 2019-го все окружение клуба искали спонсоров, реально попрошайничали. Мы понимали реальную силу проекта – "Химки" были одной из самых молодых команд ФНЛ, у игроков не было ограничений по качествам и навыкам. Тогда и сейчас считаю, что при добавлении в ту команду трех-четырех игроков и дополнительном финансировании "Химки" могли даже претендовать на Лигу Европы", - передает слова специалиста Sports.
Напомним, что Талалаев работал в "Химках" в сезоне 2019/2020. Под его руководством подмосковный клуб после 25 туров в ФНЛ набрал 50 очков и занимал 3 место, но тренер ушел в отставку из-за смены вектора развития клуба. Специалист возглавил "Крылья Советов", которые по итогам сезона вылетели из РПЛ, а "Химки" смогли завоевать путевку в высшую лигу.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после 6-и туров "Химки" с 3 очками занимают 15 место.
Талалаев: при добавлении трех-четырех игроков и дополнительном финансировании "Химки" могли бы претендовать на Лигу Европы
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал о работе в "Химках".
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!