"Оставьте в покое эту испанскую прессу, не штудируйте ее и не обращайте внимания. Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо", - сказал Дмитрий Черышев.
Ранее появилась информация, что "Краснодар" сделал выгодное предложение Черышеву.
В прошлом сезоне Ла Лиги 29-летний хавбек в составе "Валенсии" провел 24 матча и забил 1 мяч. Новый сезон чемпионата Испании стартует 11 сентября.
Источник: РИА-Новости
Отец Черышева заявил, что Денис остается в "Валенсии"
Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев отреагировал на информацию о переговорах с "Краснодаром".
Фото: Getty Images
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