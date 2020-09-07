"Сочи" объявил о переходе Юсупова "Сочи" объявил о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым.О подробностях соглашения не уточняется. View this post on Instagram ??Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Сочи». Ранее Артур выступал за петербургский «Зенит» и «Ростов», однако большую часть карьеры футболист провел в московском «Динамо». #ДоброПожаловать A post shared by Футбольныи? клуб «Сочи» (@pfcsochi) on Sep 7, 2020 at 5:58am PDT Последним клубом Юсупова было московское "Динамо", которое он покинул нынешним летом на правах свободного агента. Также он выступал за "Зенит", "Ростов" и "Химки". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:09 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Юсупов Сочи Российские трансферы Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5