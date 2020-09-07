"У клуба новый спонсор, были куплены несколько дорогих игроков. При этом они думали о Влашиче, как о ключевом игроке.
Амбиции ЦСКА выросли, и все предложения по Николе будут отклонены сразу же. Другой клуб может приобрести сына за 35 миллионов евро. Такой пункт есть в контракте. Трансферное окно открыто до октября. Кто знает, что будет?" - приводит слова Влашича-старшего Vecernji.
Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из "Эвертон" на правах аренды. Через год армейский клуб выкупил права на 22-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
Влашич в нынешнем сезоне провел 4 матча и забил 3 гола, сделав при этом 2 голевые передачи.
Отец Влашича: амбиции ЦСКА выросли. Все предложения по Николе будут сразу же отклонены
Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко Влашич рассказал, при каких условиях его сын может уйти из московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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