"Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность", - цитирует Медведева Sport24.
Таарабт в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи в 38 матчах.
"Зенит" в 6 турах набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Медведев - об интересе к Таарабту: я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему "Бенфики" Аделе Таарабту.
Gettyimages.ru
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