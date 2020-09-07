Медведев - об интересе к Таарабту: я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему "Бенфики" Аделе Таарабту.
Gettyimages.ru
"Я устал говорить о том, что не нужно доверять слухам, которые распространяются агентами игроков и клубами в своих интересах. Мы о своих планах сообщаем, когда это реальность", - цитирует Медведева Sport24.

Таарабт в прошлом сезоне забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи в 38 матчах.

"Зенит" в 6 турах набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Теги: Зенит Медведев
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