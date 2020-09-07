Прежде всего Оганезов отметил, что настало время их компании спонсировать что-то другое, поэтому "Бетсити" стал спонсором Кубка России. Также он отметил, что и ЦСКА решил следовать другой политике, разместив на своей форме большее количество спонсоров.
— Затеряться среди множества иных именитых брендов на майке и шортах футболиста не входило в наши планы. Обоюдно с ЦСКА мы приняли решение расторгнуть контракт в максимально удобный период для обеих сторон, — заявил Оганезов в интервью "Рейтингу Букмекеров".
С нынешнего сезона "Бетсити", помимо Кубка России, является спонсором "Ростова". ЦСКА заключил контракт с "Фонбетом".
С текущего сезона на лицевой стороне формы ЦСКА размещено пять логотипов спонсоров.
"Затеряться среди множества брендов не входило в наши планы". Букмекер — о расторжении контракта с ЦСКА
Представитель букмекерской компании "Бетсити" Николай Оганезов рассказал, почему в фирме приняли решение прекратить сотрудничество с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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