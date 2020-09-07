Нигерийскому форварду исполнилось 30 лет.
— Каждый год у меня необычный и самый лучший день рождения, потому что меня окружают удивительные люди, которые всегда делают этот день особенным для меня. Хотелось бы научться извлекать максимальную пользу из всего в жизни, — рассказал Игбун.
Прошлый сезон Игбун провёл в "Динамо" на правах аренды из "Уфы". Тогда московский клуб заплатил за годичную аренду форварда 1,5 млн евро, а летом нынешнего года выкупил его контракт за 2 млн евро.
Всего за "Динамо" Слай провёл 27 матчей, забил три гола, отдал голевую передачу и заработал шесть жёлтых карточек.
Игбун: хотел бы научиться извлекать максимальную пользу из всего в жизни
Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун в свой день рождения ответил на вопросы пресс-службы.
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!