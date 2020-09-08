Напомним, болельщики "Зенита", которые посетили игру 6-го тура с "Локомотивом" (0:0) в Москве, пострадали от драки в одном из кафе столицы. Инцидент случился 31 августа. Дело было заведено по статье "Хулиганство". Отметим, что заявление фанаты "Зенита" не писали.
Сообщается, что в полицию обратился владелец кафе, который оценил ущерб в 3000 рублей.
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
Фанаты "Локомотива" избежали тюремного срока после драки с болельщиками "Зенита"
Измайловский районный суд Москвы не стал арестовывать четверых фанатов "Локомотива", которые были задержаны после потасовки с болельщиками "Зенита".
Фото: телеграм-канал Baza
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