Миранчук настолько талантлив и настолько хорош, что, несмотря на все достоинства, ему будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности и требований, особенно в первое время, потому что работа Гасперини построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам.
У Алексея есть всё для того, чтобы стать звездой. Думаю, что период его адаптации будет немного короче, чем у Головина в "Монако". Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, - сказал Талалаев в эфире "России 24".
Напомним, 24-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в конце августа. Клуб из Бергамо заплатил за футболиста 14,5 млн евро, однако дебютировать за новый клуб Алексей сможет не сразу. Из-за восстановления от травмы Миранчук пропустит ещё около месяца.
Алексей - выпускник академии "Локомотива". С 2013 года он стал привлекаться к играм за основной состав. За семь лет, проведенных в клубе, Миранчук провел 228 матчей и забил 43 гола во всех турнирах.
С 2015 года привлекался к играм за сборную России. Всего провел 25 матчей за национальную команду и забил пять голов.
Талалаев: Миранчук немного быстрее адаптируется в "Аталанте", чем Головин в "Монако"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев поделился мнением об адаптации полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!