Агент экс-игрока "Зенита" Маурисио: отказались от варианта с "Химками", "Локомотив" пока не решил

Пьер Фернандес, агент полузащитника Маурисио, рассказал, что его клиент может вернуться в РПЛ, а также продолжить карьеру в Лиге 1.

Фото: Елена Разина/Sportbox