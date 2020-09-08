— Марко Николич на данный момент не решил по трансферу Маурисио. Также мы вчера получили официальное предложение от "Химок", но мы отказались. Они сделали маленькое по деньгам предложение, не могут платить большую зарплату, — заявил Фернандес в интервью Sport24.
Также агент заявил, что в настоящее время он ведёт переговоры о трансфере футболиста во французский "Лион".
31-летний бразилец находится без клуба с августа текущего года. Последним клубом Маурисио был греческий ПАОК. Ранее футболист выступал "Ахмат" и "Зенит". В составе питерского клуба Маурисио выиграл чемпионат и суперкубок России.
Агент экс-игрока "Зенита" Маурисио: отказались от варианта с "Химками", "Локомотив" пока не решил
Пьер Фернандес, агент полузащитника Маурисио, рассказал, что его клиент может вернуться в РПЛ, а также продолжить карьеру в Лиге 1.
Фото: Елена Разина/Sportbox
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