Источник: фанатам ЦСКА запрещают посещать матчи за вывешенный белорусский флаг

Савеловский суд Москвы вынес наказания болельщикам ЦСКА по итогам матча с "Тамбовом" (2:1).

Фото: Чемпионат

Наказания предусмотрены за кричалки про Беларуссию, а также за вывешенный бело-красно-белый флаг, который является негласным символом протеста в Белоруссии.



Как сообщает источник, фанат, который присутствовал сегодня в суде рассказал, что парень, который вывешивал этот флаг на трибунах, приходил на слушание к каждому обвиняемому и объяснял о своём поступке. Однако судьи всё равно выносили наказание.



Также сообщается, что в качестве наказания предусматривался штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий от полугода до года.



Источник: телеграм-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.