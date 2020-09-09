— Для нападающего голы конечно важны. И я хотел бы верить, что он выйдет на новый уровень. По крайней мере, предпосылки для этого есть. Те качества, которые мы видели в его играх за юношеские сборные Аргентины, они просматриваются: у него агрессия появилась и движение лучше стало, соответственно, он стал больше создавать моментов, — рассказал Гончаренко пресс-службе московского клуба.
ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро. В пяти матчах чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.
Гончаренко: у Гайча стали проявляться качества, которые мы видели в его играх за юношеские сборные Аргентины
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру нападающего Адольфо Гайча в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА
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