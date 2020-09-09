Кучаев: хотел бы поменяться с Путиным телами на сутки

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопросы пресс-службы московской команды.

Фото: ПФК ЦСКА

— С кем хотел бы поменяться телами на сутки? Может быть, с нашим президентом. Мне просто интересно почувствовать себя в его кресле, интересно узнать, как всё это происходит, как он работает, как продвигаются дела, — ответил Кучаев.



22-летний Кучаев в шести матчах текущего розыгрыша РПЛ забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В среднем, полузащитнику нужно 108 минут на гол. Такая результативность позволяет Кучаеву делить первое место в списке бомбардиров чемпионата России.