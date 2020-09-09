Ранее появилась информация, что "сине-бело-голубые" сделали предложение "армейцам" в размере 25 млн евро за хорвата, но московский клуб его отклонил.
"25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений", - передает слова гендира "Зенита" Sport24.
Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний хавбек провел 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
Гендиректор "Зенита": 25 миллионов за Влашича? Это не соответствует действительности
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новости о заинтересованности петербургского клуба в полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.
Фото: ПФК ЦСКА
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