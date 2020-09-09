Ранее появилась информация, что трансфер не состоялся из-за того, что агенты бразильца попросили 200 тысяч евро агентской комиссии.
"Нет, это полный бред, у меня с моим агентом отношения, как у папы и сына. Мы начали работать, когда мне было 15. Никогда бы не сорвался переход только из-за денег, с его стороны и с моей стороны. Перехода не произошло не из-за вопроса финансов, переход сорвался из-за других мотивов, о которых сейчас неподходящее время говорить", - сказал Вагнер в видео на YouTube-канале "КраСава".
Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем снова вернулся на один сезон в 2013 году. Всего в составе "армейцев" нападающий провел 169 матчей и забил 85 голов.
"Это полный бред". Вагнер заявил, что переход в ЦСКА сорвался не из-за денег
Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав рассказал, почему сорвался его переход в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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