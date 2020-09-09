Бикфалви подарил автомобиль екатеринбургской больнице (фото)

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви подарил автомобиль Центральной городской больнице №3 города Екатеринбург.
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? Эрик Бикфалви подарил Центральнои? городскои? больнице №3 автомобиль ?? В матче #УралАрсенал, которыи? состоялся в июле этого года, @erik_bicfalvi стал автором одного из самых красивых голов РПЛ. В качестве бонуса за этот забитыи? мяч Эрик получил денежныи? приз от одного из спонсоров клуба. Эти деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачеи?. ?? Екатеринбургская больница №3 в течение 5 месяцев боролась за выздоровление пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Два стационара на ул. Братьев Быковых, 16 и ул. Машинистов, 6, специализирующиеся на реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов, были перепрофилированы для оказания медицинскои? помощи тяжелым пациентам с ковидом. ?? ?Новыи? автомобиль – это подарок за спасенные жизни пациентов от новои? коронавируснои? инфекции и краи?не необходимое средство передвижения для медицинских бригад неотложнои? помощи. Именно они выезжали на дом к пациентам и были на передовои?. Поэтому опыт борьбы с новои? коронавируснои? инфекциеи? показал, что дополнительныи? транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов. Тем более что ожидается подъем обращении? со стороны пациентов по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. ?? ??Гордимся @erik_bicfalvi #мыурал

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В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги румын провел 6 матчей и забил 1 гол с пенальти. "Урал" после 6-и туров занимает 11 место в РПЛ с 6 очками.

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Теги: Бикфалви Урал
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