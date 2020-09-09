Итальянский журналист: Камоцци советник "Спартака"? Кого из игроков он туда привел?

Ведущий инсайдер Gazzetta dello Sport Карло Лаудиза рассказал о Франко Камоцци и прокомментировал информацию об интересе "Ромы" к нападающему "Спартака" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
"Франко Камоцци? Советник «Спартака»? А кого из игроков он туда привел или посоветовал? Насчет советников "Спартака" ничего сказать не могу, потому что слабо представляю себе российские внутренние реалии. Что касается итальянского рынка, то на нем Камоцци, насколько мне известно, никакой серьезной роли не играл и не играет.

Что касается Кокорина, то кто-то из агентов предложил его услуги "Роме", это правда. Но это не значит, что клуб сам интересовался игроком", - передает слова итальянца "Спорт-экспресс".

Напомним, что ранее Зарема Салихова, подруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что трансфер нападающего "красно-белых" Джордана Ларссона был совершен с подачи Камоцци. Также он выступал против приобретения полузащитника Гуса Тиля.

После 6-и туров в Российской Премьер-Лиге "Спартак" с 14 очками возглавляет турнирную таблицу.

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Теги: Камоцци Спартак
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