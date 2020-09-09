РФС признал правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать 11-метровый удар в эпизоде с падением игрока петербургского клуба Сердара Азмана в штрафной "железнодорожников" на 9-й минуте матча.
После 6-и туров в Российской Премьер-Лиге "Зенит" с 13 очками занимает 2 место. "Локомотив" расположился на 8 строчке с 8 очками.
Источник: пресс-служба РФС
РФС признал верным решение не давать пенальти в ворота "Локомотива" за падение Азмуна
Экспертно-судейская комиссия вынесла вердикт по спорному эпизоду в матче 6-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
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