Вратарю петербургского клуба может потребоваться операция. В связи с этим "Зенит" рассматривает возможность приобретения ещё одного голкипера, сообщает источник.
После травмы Лунева основным вратарем "сине-бело-голубых" стал Михаил Кержаков. В обойме клуба также находится 25-летний голкипер Александр Васютин.
Напомним, что повреждение Лунев получил в матче 28-го тура минувшего сезона Российской Премьер-Лиги против "Ахмата" (1:1).
Источник: Metaratings.ru
Луневу может потребоваться операция. Восстановление после травмы затягивается
Восстановление голкипера "Зенита" Андрея Лунева после травмы затягивается.
Фото: ФК "Зенит"
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